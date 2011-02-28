В Черниговской области грузовые перевозки выросли на треть

На протяжении января 2011 года предприятия автомобильного транспорта Черниговской области, с учетом перевозок, выполненных физическими лицами-предпринимателями, перевезли 143,8 тыс. тонн грузов, что на 33,6% больше, чем в январе 2010 года.

Об этом УНИАН сообщили в Главном управлении статистки в области.

Грузооборот выполнен в объеме 58,8 млн. т/км, что на 49,5% больше, чем в январе 2010 года. Нарастили объемы грузоперевозок и грузооборота транспортники городов Чернигов, Нежин, Прилуки и всех районов области.

Доля перевезенных грузов и грузооборота, выполненных частными предпринимателями области, составляла, соответственно, 82,2% и 89,9% общего объема.