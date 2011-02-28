Президентом ОАК назначен Погосян

Москва.На заседании Совета директоров ОАО «Объединенная авиастроительная корпорация» (ОАК) 25 февраля было принято решение об избрании Михаила ПОГОСЯНА президентом ОАК.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе корпорации.

В соответствии с Уставом ОАО «ОАК», президент избирается сроком на 5 лет и является единоличным исполнительным органом и председателем Правления Объединенной авиастроительной корпорации.

«Задачи, которые стоят сегодня перед Объединенной авиастроительной корпорацией, определены и не претерпят радикальных изменений. Мы должны укрепить лидирующие позиции России на мировом рынке боевых самолетов и стать одним из лидеров в области гражданской авиатехники с увеличением доли гражданской продукции до 60-70%», - отметил М.ПОГОСЯН, добавив, что, к сожалению, темпы реализации этих задач несколько отстают от намеченных планов.

В то же время он отметил, что, начиная с 2006 года, была проделана большая работа по структурированию бизнеса корпорации и финансовому оздоровлению целого ряда предприятий ОАО «ОАК».

Справка УНИАН: ОАО «ОАК» создано в соответствии с Указом Президента РФ от 20 февраля 2006 г. №140 «Об открытом акционерном обществе «Объединенная авиастроительная корпорация». Регистрация корпорации, как юридического лица, состоялась 20 ноября 2006 г.

Приоритетными направлениями деятельности ОАО «ОАК» и входящих в корпорацию компаний, являются: разработка, производство, реализация, сопровождение эксплуатации, гарантийное и сервисное обслуживание, модернизация, ремонт и утилизация авиационной техники гражданского и военного назначения.

Уставный капитал ОАО составляет 188,63 млрд. рублей. В собственности Российской Федерации находятся 81,75% акций. В ОАО «ОАК» входят следующие юридические лица: ОАО «Авиационная холдинговая компания «Сухой»; ОАО «Корпорация «Иркут»; ОАО «Туполев»; ЗАО «Авиастар-СП», ОАО «Авиационный комплекс им. С.В.Ильюшина»; ОАО «Воронежское акционерное самолетостроительное общество»; ОАО «Илюшин Финанс Ко.»; ОАО «Казанское авиационное производственное объединение им. С.П.Горбунова»; ОАО «Комсомольское-на-Амуре авиационное производственное объединение им. Ю.А. Гагарина»; ОАО «Нижегородский авиастроительный завод «Сокол»; ОАО «Новосибирское авиационное производственное объединение им. В.П. Чкалова»; ОАО «ОАК – Транспортные самолеты»; ОАО «ОКБ Сухого»; ОАО «Опытно-конструкторское бюро им. А.С.Яковлева»; ОАО «Российская самолетостроительная корпорация «МиГ»; ОАО «Таганрогская авиация», ОАО «Таганрогский авиационный научно-технический комплекс им. Г.М. Бериева»; ОАО «Финансовая лизинговая компания».