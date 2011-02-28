Кировоградская ОГА планирует строительство транспортно-грузового комплекса

Руководство Кировоградской областной администрации рассматривает возможность строительства многоцелевого транспортно-грузового комплекса в райцентре Ульяновка.

Как передает корреспондент УНИАН, инвестиционный проект представила компания «УкрСервисПромТранс», которая специализируется на грузоперевозках и складировании.

Генеральный директор компании Вячеслав ПОПОВ сообщил, что Кировоградская область выбрана для реализации проекта в связи с ее выгодным географическим расположением, а райцентр Ульяновка – благодаря близкому расположению от трассы Киев-Одесса.

По словам В.ПОПОВА, комплекс будет включать транспортно-грузовой терминал, открытую площадку и крытые складские помещения, хранилища с особыми условиями хранения, таможенно-лицензионный склад, стоянку, станцию технического обслуживания транспортных средств, гостинично-ресторанный комплекс, а также энергогенерирующий утилизационный комплекс.

После исследования рынка и работы над проектно-сметной документацией инвестиции в строительство составят 85 млн. грн.

На конечном этапе реализации проекта планируется создание 250 рабочих мест, в первую очередь трудоустраиваться будут местные жители.

В.ПОПОВ сообщил, что срок реализации проекта, по предварительным оценкам, составляет 5 лет, территория строительства комплекса охватит примерно 35-45 га земли. Он подчеркнул, что заявленный срок является предварительным и, в случае поддержки со стороны областной власти, обязательно сократится.