В Винницкой области объем пассажироперевозок вырос на 7%

В январе 2011 года объем пассажирских перевозок транспортным комплексом Винницкой области увеличился на 7,3%, или 1,384 млн. пассажиров, по сравнению с 2010 годом - до 20,337 млн. человек.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в Главном управлении статистики в Винницкой области.

По сообщению, в январе 2011 года пассажирские перевозки, выполненные железнодорожным транспортом, возросли на 0,9% по сравнению с январем 2010 года - до 2,5 млн. пассажиров.

Пассажирские перевозки, выполненные автомобильным транспортом, в январе 2011 года увеличились на 2,9% по сравнению с январем 2010 года - до 8,3 млн. пассажиров.

Также, в январе 2011 года электротранспортом в областном центре перевезено 9,6 млн. пассажиров. Троллейбусным транспортом перевезено всего 5,1 млн. пассажиров, а трамвайным – 4,473 млн. Общее количество перевезенных пассажиров электротранспортом по сравнению с январем 2010 г. увеличилось на 13,4%.

Как сообщал УНИАН, в 2010 году объем пассажирских перевозок транспортным комплексом Винницкой области увеличился на 2,6%, или 6,466 млн. чел., по сравнению с 2009 годом - до 255,1 млн. пассажиров.