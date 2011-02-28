ЮЗЖД направила 40 млн. грн. на реконструкцию двух вокзалов

Юго-Западная железная дорога направила 40 млн. грн. на реконструкцию двух вокзальных комплексов в Винницкой области.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом во время пресс-конференции сообщил председатель Винницкой областной государственной администрации Николай ДЖИГА.

По его словам, на реконструкцию вокзала ст. Жмеринка направлено 30 млн. грн. и еще 10 млн. грн. - на реконструкцию вокзала ст. Казатин.

«Я разговаривал с руководителем Юго-западной железной дороги - для реконструкции железнодорожного вокзала ст. Жмеринка уже выделено 30 млн. грн. и для реконструкции вокзального комплекса ст. Казатин выделено 10 млн. грн.», - сообщил Н.ДЖИГА.

Как сообщал УНИАН, в 2011 году руководство Юго-Западной железной дороги планирует инвестировать 30 млн. грн. в первую очередь реконструкции Жмеринского вокзального комплекса, который является памятником архитектуры 20-го века.

Справка УНИАН. Жмеринский вокзал был спроектирован в 1899 г. архитекторами В.Рыковым и С.Журавским. Хотя в эксплуатацию вокзал был введен в 1904 г., полностью его строительство было завершено лишь в 1911 г. Построенный в виде корабля Жмеринский вокзал считался самым красивым на Украине.