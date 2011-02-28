Перевозчики Тернополя недополучили 2,2 млн. грн. за льготников

Государство за 2010 год задолжало перевозчикам Тернополя за перевозку льготников 2,2 млн. грн.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил заместитель начальника городского управления транспорта Степан ФРОНЦ.

По его словам, КП «Тернопольэлектротранс» на 1 января 2011 года недополучило 1,8 млн. грн. субвенций. «В этом году за перевозку льготников в бюджете заложено 9,6 млн. грн. субвенций для троллейбусного парка, и частично эти средства начинают выплачивать. Но они идут как покрытие прошлогоднего долга. Где-то к первой половине марта мы существующий долг погасим, однако на эту сумму возникнет долг за январь и февраль», – отметил С.ФРОНЦ.

По его подсчетам, если ситуация не изменится, то на конец года долг перед КП «Тернопольэлектротранс» составит около 1,5-1,7 млн. грн.

По автотранспорту задолженность за перевозку льготных категорий пассажиров в 2010 году составила 400 тыс. грн., железнодорожники на 1 января 2011 года недополучили субвенции ориентировочно на 800 тыс. грн.

«Государство позволяет, если есть долг перед энергетиками или тепловиками за энергоносители и в то же время предприятие недополучило субвенций, то можно провести взаимозачет. За счет этого железнодорожники частично компенсировали задолженность, проведя на 200 тыс. грн. взаимозачет за энергоносители», – рассказал С.ФРОНЦ.

Он также отметил, что задолженность по субвенциям существует не только в Тернополе, но и в других городах Украины.