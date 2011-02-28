Житомирского закупит 40 тролейбусов у "Киевпастранса"

Житомирские власти ведут переговоры с Киевской городской государственной администрацией о закупке у предприятия " Киевпастранс" 40 тролейбусов.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в Житомирском городском совете.

Речь идет о тролейбусах 2002 - 2004 годов выпуска.

Кроме того, также ведутся переговоры с ООО " Львовский автомобильный завод" о приобретении на условиях финансового лизинга для Житомирсокго ТТУ новых тролейбусов стоимостью 2,3 млн. грн.

В 2010 году уже был обновлен движущийся состав трамвайного парка Житомирского трамвайно-троллейбусного управления.

Это произошло в соответствии с договором, подписанным руководством ТТУ Житомира с Винницким предприятием " Трамвайно-троллейбусное управление" .

Житомирское ТТУ уже получило 5 трамвайных вагонов чешского производства типа Т-4-СУ. Они прошли капремонт в 2009-2010 годах и полностью укомплектованы.