Через год по всей Сумской области будут курсировать электрички.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на пресс-конференции заявил председатель Сумской облгосадминистрации Юрий ЧМЫРЬ.

По словам губернатора, в 2011 году должны быть завершены соответствующие проектные работы и к 2012 году железную дорогу в пределах Сумщины планируется электрифицировать полностью.

«Также оперативно, как участок от Конотопа до Ворожбы, к электропитанию подключат и другие участки: от Ворожбы до Белополья, от Белополья до Сум и далее в харьковском направлении до Богодухова», - сказал чиновник.

Для того, чтобы ускорить процесс, председатель Сумской ОГА обратился с просьбой о содействии в реализации проекта непосредственно к премьер-министру Украины Николаю АЗАРОВУ.

«На сегодняшний день уже разработана четкая программа электрификации железнодорожных путей Сумщины, подписанная Кабинетом министров Украины и "Укрзализныцей". Даны конкретные поручения в плане проведения необходимых работ», - подчеркнул Ю.ЧМЫРЬ.