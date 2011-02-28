В Днепропетровске возобновлено строительство метрополитена.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня заявил журналистам председатель Днепропетровской областной государственной администрации Александр ВИЛКУЛ.

«В минувшую субботу в ствол № 14 на станции «Центральная» было просверлено 76 шпуров, в которые была заложена взрывчатка, и проведены подземные взрывные работы. В результате образовалось около 60 тонн гранитной породы, которую сегодня метростроевцы начали поднимать наверх», - сказал губернатор.

По его словам, в настоящее время готовится постановление Кабинета министров о выделении в марте текущего года 30 млн. грн. на строительство днепропетровского метро.

По словам А.ВИЛКУЛА, по поручению Президента Украины и правительства в сжатые сроки составлена программа работ по строительству метрополитена в Днепропетровске. Губернатор уточнил, что к 2015 году планируется построить три станции метрополитена, сооружение которых было приостановлено более десяти лет назад.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров принял решение профинансировать строительство Днепропетровского метрополитена в 2011 году на сумму 20 млн. грн. за счет средств по программе “Государственные капитальные расходы, которые распределяются Кабинетом министров Украины” (постановление №55 от 31 января 2011 г.). Главным распорядителем бюджетных средств является Министерство финансов. Получателем является Государственное предприятие “Днепропетровская дирекция строительства метрополитена”.

Напомним, 12 октября 2010 г. Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ заявил, что в 2011 г. на строительство метро в Днепропетровске из Госбюджета планируется выделить 250 млн. грн.