Сертификация Ан-158 открывает дорогу украинскому авиапрому – Азаров

Сертификация украинского регионального пассажирского самолета нового поколения Ан-158 на соответствие авиационным правилам АП-25 открывает дорогу украинскому авиапрому на внешние рынки на многие годы.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ сегодня в ходе торжественных мероприятий по поводу завершения сертификации самолета, проходящих на ГП «Антонов».

«Сегодняшнее вручение сертификата открывает дорогу и к контрактам, и к разработке, и к производству на много лет вперед прекрасного супермагистрального самолета», - сказал Н.АЗАРОВ.

Он подчеркнул, что таким образом Украина возвращается в число тех немногих стран в мире, которые обладают собственной авиационной промышленностью.

«Это чрезвычайно важно для нас. В этом конкурентном мире, я уверен, мы найдем свою нишу, закрепимся на ней, и обеспечим работу для многих людей. Особенно важно, что эта

работа связана с очень высокоинтеллектуальным трудом», - сказал Н.АЗАРОВ.

Как сообщал УНИАН, Государственное предприятие «Антонов» (г. Киев) завершило комплекс работ по сертификации регионального пассажирского самолета нового поколения Ан-158. Об этом сегодня заявил председатель правления ГАК «Антонов» Дмитрий КИВА на торжественной церемонии по этому поводу, прошедшей на ГП "Антонов".

Самолет получает сертификаты межгосударственного авиационного комитета стран СНГ и Госавиаадминистрации Украины на соответствие авиационным правилам АП-25, гармонизированным с соответствующими американскими правилами FAR-25 и европейскими CS-25.

Таким образом, самолет Ан-158 сертифицирован для перевозки 99 пассажиров на расстояние 2,5 тыс. км или 86 пассажиров на 3,1 тыс. км.

Напомним, Ан-158 – региональный реактивный самолет нового поколения, предназначенный для перевозки до 99 пассажиров, созданный на базе Ан-148. В числе основных отличий Ан-158 от Ан-148: увеличение количества пассажирских мест, удлиненная на 2,5 м пассажирская кабина, увеличение объема багажных полок в пассажирской кабине, усовершенствование конструкции крыла, на 9% уменьшен расход топлива и на 12% - прямые эксплуатационные расходы.

Справка УНИАН. В состав ГАК «Антонов» входят государственное предприятие «Антонов», Харьковское государственное авиационное производственное предприятие и Киевский авиаремонтный завод 410 гражданской авиации.

Государственное предприятие «Антонов» (г. Киев) создано путем присоединения ГП «Киевский авиационный завод «Авиант» к ГП «Авиационный научно-технический комплекс имени О.К. Антонова» (АНТК) в июле 2009 года, а в январе 2010 года ГП «АНТК им. О.К. Антонова» было переименовано в ГП «Антонов».

АНТК им. Антонова основано в 1946 году. Среди известных самолетов, в конструкторской разработке которых в последнее время принимал участие АНТК им. Антонова, – Ан-148, Ан-158, Ан-124, Ан-70, Ан-140 и другие.

ГП «Антонов» является правопреемником всех прав и обязанностей ГП «Киевский авиационный завод «Авиант» и на сегодня состоит из главного предприятия и двух филиалов (филиал «Серийный завод «Антонов» и филиал «Антонов-Агро»).