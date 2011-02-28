Сумской облсовет решил передать в аренду аэропорт «Сумы»

Депутаты Сумского областного совета приняли решение о передаче в аренду целостного имущественного комплекса областного коммунального предприятия «Аэропорт «Сумы».

Как передает корреспондент УНИАН, с предложением включить данный вопрос в повестку дня выступил руководитель фракции Партии регионов Владимир ДЕМУРА.

«Сейчас аэропорт находится в собственности областного совета, который постоянно выделяет дотации на поддержание его работы. Речь не идет о передаче аэропорта в аренду уже сейчас – сначала необходимо провести конкурс, принять участие в котором смогут все желающие инвесторы. Причем условия конкурса будут разрабатываться с учетом пожеланий и предложений всех депутатских фракций», – сказал В.ДЕМУРА.

На сегодняшний день серьезный инвестиционный проект предлагает дочернее предприятие компании Shanti Capital Ltd (Великобритания), а ООО «Шанти» достаточно успешно реализует свои проекты в аэропортах Луцка и Винницы. О планах ООО «Шанти» рассказал депутатам координатор его проектов Евгений СИРАШ.

По его словам, сумма поэтапных инвестиций в Сумах в течение 5-7 лет составит 500-700 млн. грн. Эти средства планируется вложить в реконструкцию здания и помещений, строительство логистического центра, который будет заниматься управлением и организацией воздушных грузопотоков, гостинично-ресторанного комплекса, обустройство инфраструктуры. В планах компании не только грузовые, но и пассажирские перевозки как по Украине, так и в зарубежье.

«Мы берем на себя обязательства сохранить профиль предприятия, вовремя выплачивать арендную плату, повышать заработную плату сотрудникам, повысить уровень безопасности полетов, качество услуг и увеличить их количество», – заверил Е.СИРАШ.

О необходимости передачи аэропорта в аренду, чтобы возобновить его полноценную работу, сказал в беседе с журналистами директор предприятия Николай ЖУРАВЕЛЬ.

По его словам, оставлять предприятие в том состоянии, в котором оно сейчас находится, дальше просто невозможно: изношенность основных фондов составляет уже около 90%.

В итоге депутаты проголосовали за решение о передаче в аренду целостного имущественного комплекса областного КП «Аэропорт «Сумы». Соответствующий конкурс будет проведен в ближайшее время, предполагаемый срок аренды – 25 лет.