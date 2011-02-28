«Укрзализныця» к 8 марта назначила 18 дополнительных поездов

Железные дороги Украины работают над обеспечением пиковых перевозок пассажиров накануне и во время праздника 8 марта и по состоянию на 28 февраля назначили 18 дополнительных поездов.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе «Укрзализныци».

В частности, 7 поездов назначила Юго-Западная железная дорога, 5 – Приднепровская, по 2 – Одесская и Донецкая и по 1 – Львовская и Одесская.

Работа по изучению спроса и назначению дополнительных поездов на наиболее популярные направления продолжается.