«Укрзализныця» к 8 марта назначила 18 дополнительных поездов
15:53, 28 февраля 2011Транспорт/Связь
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Железные дороги Украины работают над обеспечением пиковых перевозок пассажиров накануне и во время праздника 8 марта и по состоянию на 28 февраля назначили 18 дополнительных поездов.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе «Укрзализныци».
В частности, 7 поездов назначила Юго-Западная железная дорога, 5 – Приднепровская, по 2 – Одесская и Донецкая и по 1 – Львовская и Одесская.
Работа по изучению спроса и назначению дополнительных поездов на наиболее популярные направления продолжается.
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