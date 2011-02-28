В Аравийском море пираты захватили судно Dover, в составе экипажа двое украинцев

По сообщению Посольства Украины в Объединенных Арабских Эмиратах, сегодня утром в Аравийском море пираты захватили судно Dover (флаг Панамы), оператор и владелец - греческая компания Worldwide Shipmanagement (Афины), в состав экипажа которого входят два гражданина Украины (главный механик и второй механик).

Как сообщил УНИАН руководитель пресс-службы Министерства иностранных дел Украины Александр ДИКУСАРОВ, по данным Коалиционных объединенных морских сил, в данное время захваченное пиратами судно следует к побережью Сомали.

Дело находится на особом контроле в украинских дипучреждениях и в Департаменте консульской службы МИД Украины.