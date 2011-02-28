«Антонов» купит 50% российской «ОАК - Гражданские самолеты»

Москва. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) Российской Федерации удовлетворила ходатайство Государственного авиастроительного концерна «Антонов» о приобретении 50% долей в уставном капитале ООО «Управляющая компания «ОАК - Гражданские самолеты».

Об этом УНИАН сообщили в ФАС России.

«Сделка, являющаяся предметом указанного ходатайства, не приведет к ограничению конкуренции», - сказано в сообщении.

Как сообщал УНИАН, 27 октября 2010 г. в Киеве было подписано соглашение о создании российско-украинского совместного предприятия ООО «ОАК - Антонов» между российской «Объединенной авиастроительной корпорацией и украинским Государственным авиастроительным концерном «Антонов». Оно будет заниматься вопросами координации деятельности предприятий концерна «Антонов» и ОАО «Объединенная авиастроительная корпорация» в направлениях закупки комплектующих, производства, маркетинга и продаж, а также послепродажного обслуживания совместной продукции и создания новых модификаций самолетов «Антонов».

В совместном предприятии на основе Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «ОАК – Гражданские самолеты» (ООО «УК «ОАК–ГС») ОАО «ОАК» и ГАК «Антонов» будут владеть по 50% от величины уставного капитала.

К числу программ, над которыми будет работать СП, относятся: дальнейшее развитие проектов региональных реактивных самолетов нового поколения Ан-148 и Ан-158, пассажирского турбовинтового Ан-140, военно-транспортного самолета короткого взлета и посадки Ан-70, возобновление производства новых вариантов транспортного Ан-124-100 «Руслан».

11 февраля т.г. председатель правления ГАК «Антонов» Дмитрий КИВА сообщил, что Совместное предприятие в составе украинского Государственного авиастроительного концерна «Антонов» и Объединенной авиационной корпорации России (ОАК) может начать работу уже в марте текущего года.

Справка УНИАН. В состав ГАК «Антонов» входят государственное предприятие «Антонов», Харьковское государственное авиационное производственное предприятие и Киевский авиаремонтный завод 410 гражданской авиации.

В состав ОАК входят АХК «Сухой», внешнеэкономическое объединение "Авиаэкспорт", лизинговая компания "Ильюшин Финанс", НПК "Иркут", Комсомольское-на-Амуре авиационное объединение им Ю.А.Гагарина, межгосударственная авиастроительная компания "Ильюшин", Нижегородский авиастроительный завод "Сокол", Новосибирское авиационное производственное объединение им. Чкалова, ОАО "Туполев", Финансовая лизинговая компания, ОАО "ВАСО" и др.