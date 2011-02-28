В РФ лишь половина диспетчеров и треть летчиков дотягивают до уровня ИКАУ по английскому

К 5 марта все авиадиспетчеры и пилоты, обслуживающие международные рейсы, должны знать английский в совершенстве. Как пишет "Российская Бизнес-газета" в №790 (8) от 1 марта 2011 г., в соответствии с решением ИКАО для обслуживания международных полетов уровень английского языка авиадиспетчерского состава должен быть не ниже 4-го по шкале ИКАО.

Поэтому более половины авиадиспетчеров авиакомпаний, обслуживающих международные рейсы, могут быть отстранены от работы, считает глава профсоюза авиадиспетчеров России Олег Бабич. По его словам, по официальной статистике сегодня лишь 54% диспетчеров отвечают требованиям ИКАО. "В московском авиаузле только 52% диспетчеров владеют "четвертым" уровнем английского языка", - говорит он. Эти диспетчеры обслуживают половину всего воздушного движения в стране.

Как предполагает Бабич, оставшиеся диспетчеры просто физически не смогут справиться с той задачей, которая будет на них возложена, если власти не примут мер в связи с наступлением этой даты. Кстати, Китай, где сложилась похожая ситуация, обратился с официальным заявлением о переносе срока вступления новых правил еще на 3 года.

В отношении летного состава ситуация еще более плачевная,. Даже в ведущих авиакомпаниях новым требованиям соответствуют около 30-35% пилотов, работающих на международных линиях, - отмечает Олег Бабич.