В Женеве открылась международная автовыставка Salon International de l'Auto

Сегодня в Женеве открывается ежегодная международная выставка автомобилей Salon International de l`Auto, пишет "Российская Бизнес-газета" №790 (8) от 1 марта 2011 г.

В ней принимают участие более 260 сервисных компаний и производителей, представляющих свои технические новинки.

К примеру, Volvo презентует первый в мире автомобиль с дизель-гибридной силовой установкой Volvo V60 Plug-in Hybrid. Машина оснащена турбодизельным двигателем объемом 2,4 литра мощностью 215 л.с., отвечающим за привод передних колес, а также 70-сильным электромотором, который питается от литий-ионной батареи в 12 кВт. Jeep проведет премьеру кроссовера Grand Cherokee с 3,0-литровым турбодизельным двигателем. Новый турбодизель на 10% мощнее старого 3,0-литрового турбодизеля, а крутящий момент установки вырос на 8%. Audi покажет прототип модели Audi A3 следующего поколения. Причем это будет не традиционный для А3 хэтчбек, а автомобиль с более редким типом кузова нотчбек - нечто среднее между хэтчбеком и седаном с сильно наклоненной задней стойкой. По мнению экспертов, такой вариант Audi A3 может быть востребован на рынках Азии, в Северной Америке и в России.

"Главная тенденция автосалона в этом году - внедрение электроники нового поколения: производители понимают, что хорошая электроника может стать неплохим бонусом при продаже, - говорит заместитель гендиректора "АСМ-холдинга" Александр Ковригин. - Продажи машин в США и Европе, в том числе в России, находятся на более-менее постоянном уровне, и тенденция в ближайшее время не изменится. Однако благодаря женевской автовыставке одна из главных текущих проблем становится очевидной: в мире сейчас намного больше машин, особенно дорогих спортивных и представительских моделей, чем покупателей".

Как считает Александр Ковригин, к 2020 году Россия превратится в шестой по величине авторынок в мире. К 2020 году у нас будет продаваться 4 млн автомобилей ежегодно, а в 2018-м мы обойдем Германию как крупнейший европейский рынок легковых автомашин и малотоннажных грузовиков.

Поделиться

0

* Ссылки по теме

* Читают

* Обсуждают

Ссылки по теме

* Экономика / Отрасли / Промышленность / Автопром

Читают

* Проект федерального закона "О полиции"

* Федеральный закон Российской Федерации от 7 февраля 2011 г. N 3-ФЗ "О полиции"

* Как сколотить состояние на современных редких монетах

* Федеральный закон Российской Федерации от 25 февраля 2011 г. N 21-ФЗ "О внесении изменений в статью 14 Федерального закона "Об обязательном социальном страховании на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством" и статьи 2 и 3 Федерального закона "О внесении изменений в Федеральный закон "Об обязательном социальном страховании на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством""

* В Париже в возрасте 79 лет скончалась Анни Жирардо

Обсуждают

* Попытка российской школьницы обратиться к своему президенту

* Нормальные люди - умные, честные, подлинно красивые - выходят из моды

* Минюст: Мы хотели бы видеть российский нотариат таким, каким он существует во Франции

* Биктуганов: Дефицит мест в детсадах Свердловской области должен быть ликвидирован к 2014 году

* Вопрос дня: Чего не хватает в школьной программе?

Если заметили в тексте опечатку, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

Все объявления

ЯндексДирект

Дать объявление

Запчасти для сотовых телефонов.

Большой асортимент запчастей для сотовых телефонов оптом и в розницу.

www.mobparts.ru

Продажа авто Hyundai и KIA, Киев.

Автосалон "Корея Моторс". Приходите! У нас низкие Цены на автомобили.

koreamotors.com.ua · Киев

Terrasoft Motors

Система управления авто-продажами, поставками, сервисом авто дилеров.

terrasoft.ua

Загрузка комментариев

* Вход в систе