В Женеве открылась международная автовыставка Salon International de l'Auto
Сегодня в Женеве открывается ежегодная международная выставка автомобилей Salon International de l`Auto, пишет "Российская Бизнес-газета" №790 (8) от 1 марта 2011 г.
В ней принимают участие более 260 сервисных компаний и производителей, представляющих свои технические новинки.
К примеру, Volvo презентует первый в мире автомобиль с дизель-гибридной силовой установкой Volvo V60 Plug-in Hybrid. Машина оснащена турбодизельным двигателем объемом 2,4 литра мощностью 215 л.с., отвечающим за привод передних колес, а также 70-сильным электромотором, который питается от литий-ионной батареи в 12 кВт. Jeep проведет премьеру кроссовера Grand Cherokee с 3,0-литровым турбодизельным двигателем. Новый турбодизель на 10% мощнее старого 3,0-литрового турбодизеля, а крутящий момент установки вырос на 8%. Audi покажет прототип модели Audi A3 следующего поколения. Причем это будет не традиционный для А3 хэтчбек, а автомобиль с более редким типом кузова нотчбек - нечто среднее между хэтчбеком и седаном с сильно наклоненной задней стойкой. По мнению экспертов, такой вариант Audi A3 может быть востребован на рынках Азии, в Северной Америке и в России.
"Главная тенденция автосалона в этом году - внедрение электроники нового поколения: производители понимают, что хорошая электроника может стать неплохим бонусом при продаже, - говорит заместитель гендиректора "АСМ-холдинга" Александр Ковригин. - Продажи машин в США и Европе, в том числе в России, находятся на более-менее постоянном уровне, и тенденция в ближайшее время не изменится. Однако благодаря женевской автовыставке одна из главных текущих проблем становится очевидной: в мире сейчас намного больше машин, особенно дорогих спортивных и представительских моделей, чем покупателей".
Как считает Александр Ковригин, к 2020 году Россия превратится в шестой по величине авторынок в мире. К 2020 году у нас будет продаваться 4 млн автомобилей ежегодно, а в 2018-м мы обойдем Германию как крупнейший европейский рынок легковых автомашин и малотоннажных грузовиков.
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