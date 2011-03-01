Новое удостоверение водителя международного образца будет выдаваться на 50 лет

Новое удостоверение водителя международного образца будет выдаваться на срок 50 лет.

Как сообщили УНИАН в Департаменте связей с общественностью МВД Украины, это определено постановлением «О внесении изменений в Положение о порядке выдачи удостоверений водителя и допуска граждан к управлению транспортными средствами», которое вчера принял Кабинет министров Украины.

Как отметили в ДСО МВД Украины, указанные нововведения обусловлены положениями Международной конвенции о дорожном движении, которая требует установления срока действия удостоверения водителя.

Вместе с тем, в сообщении ДОС отмечается, что все национальные удостоверения водителей, которых сейчас в Украине существует 7 видов и которые были выданы до вступления в силу указанного постановления, являются действительными на территории Украины и не подлежат обязательному обмену.

Как сообщал УНИАН, ранее в Департаменте связей с общественностью МВД Украины объясняли, что на сегодняшний день основным документом, который регулирует международное дорожное движение, устанавливает требования к его участникам и их документам, является Международная Конвенция о дорожном движении 1968 года с поправками, вступившими в силу с 26 марта 2006 года.

Согласно ее требованиям с 29 марта 2011 года (дополнение 6 конвенции) в удостоверении водителя должна быть указана конечная дата срока его действия. Украина является участником этой конвенции с 1974 года. Отныне всем водителям, которые получат удостоверение на территории Украины после указанной даты и намерены посетить страны, входящие в конвенцию, понадобятся водительские документы, в которые внесены вышеуказанные данные.

Как отметили в ДСО, учитывая то, что реквизиты удостоверений устанавливает Кабинет министров Украины, и с целью приведения водительских удостоверений к требованиям конвенции, МВД обязано внести предложения относительно изменений в постановление Кабинета министров от 8 мая 1993 года №340 о введении срока действия национального удостоверения водителя. Департамент ГАИ МВД уже подготовил соответствующий проект. Проектом постановления не предусматривается обязательный обмен удостоверений водителя – это будет происходить постепенно и по желанию их владельцев.