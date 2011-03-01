В Ялте в результате столкновения автомобилей травмированы четыре человека
10:22, 01 марта 2011Транспорт/Связь
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В Ялте четыре человека получили травмы в результате столкновении легкового автомобиля, микроавтобуса и грузовика.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе крымского управления МЧС, «Фольксваген Жук», «Мерседес-Бенц Вито» и «МАЗ 5516» столкнулись вчера на 7-м километре трассы Ялта-Севастополь.
Пострадали женщина-водитель и девушка-пассажирка «Фольксвагена», а также водитель и пассажир «Мерседеса» - мужчины.
«С многочисленными травмами они были доставлены «скорой помощью» в больницу», - говорится в сообщении.
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