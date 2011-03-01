С 1 марта повышаются ж/д тарифы на грузоперевозки

Сегодня вступил в действие приказ Министерства инфраструктуры №8 «О внесении изменений в Коэффициенты, применяемые к тарифам Сборника тарифов на перевозку грузов железнодорожным транспортом в пределах Украины и связанные с ними услуги».

Приказ зарегистрирован вчера, 28 февраля, в Минюсте, и опубликован сегодня в «Урядовом курьере».

Приказ вступает в действие со дня опубликования.

Согласно документу, в 2011 г. поэтапно будет проводиться ежемесячное индексирование тарифов на грузоперевозки ж/д транспортом, в среднем на 2,2% с начала каждого месяца начиная со дня официального опубликования.

Как сообщал УНИАН, ранее Министерство транспорта и связи Украины (нынешнее Минифраструктуры) предлагало с 1 января 2011 г. провести индексацию грузовых железнодорожных тарифов на 16%. Однако в начале января т.г. Министерство инфраструктуры обнародовало проект приказа, которым предлагало с 1 февраля т.г. поэтапное ежемесячное повышение железнодорожных грузовых тарифов.

Согласно пояснительной записке к проекту, проведение поэтапной индексации грузовых железнодорожных тарифов по 2,2% ежемесячно частично обеспечит принцип самоокупаемости железных дорог, будет способствовать улучшению финансово-экономического состояния отрасли, выполнению инвестиционных программ, увеличению платежей в государственный бюджет и сохранению налоговых поступлений на уровне не меньше, чем в предыдущем году.

Последняя индексация тарифов на перевозку грузов в пределах Украины осуществлялась в октябре 2008 года, кроме грузов горно-металлургического и химического комплексов, на перевозку которых были предоставлены скидки согласно правительственным решениям. В то же время с момента последнего повышения тарифов на перевозку грузов фактический индекс цен производителей промышленной продукции составил 125,2%, индекс потребительских цен (инфляция) - 125,9%.

По данным министерства, реализация нормативного акта будет способствовать увеличению налоговых поступлений в государственный бюджет, которые составят 1 млрд. 841,5 млн. грн., из них налог на прибыль - 704 млн. грн., налог на добавленную стоимость - 793,2 млн. грн.