Во время реконструкции линии скоростного трамвая в Киеве разворовали 23 млн. грн.

Прокуратурой столицы направлено в Апелляционный суд города Киева для определения подсудности уголовное дело, которое расследовалось органами внутренних дел, по обвинению пяти членов преступной организации в завладении средствами столичного бюджета, выделенными на строительство скоростного трамвая в г. Киеве. (ч. 3 ст. 28, ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 358 Уголовного кодекса Украины).

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Прокуратуры города Киева.

В ходе досудебного следствия установлено, что служебные лица генподрядных и субподрядных организаций привлекали ряд предприятий (с признаками фиктивности) и путем искусственного завышения строительных материалов завладели средствами бюджета города Киева на сумму свыше 23 млн. грн.

Прокуратура добавляет, что за данное преступление Уголовным кодексом Украины предусмотрено максимальное наказание до двенадцати лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Как сообщал УНИАН, 6 января с.г. в Киеве милиция выявила разворовывание 23,6 млн. грн. во время реконструкции третьей линии скоростного трамвая.

По данным Департамента связей с общественностью Министерства внутренних дел Украины, в отношении председателя наблюдательного совета ОАО и председателя правления этого же общества, а также заместителя генерального директора коммунального предприятия, исполняющего обязанности генерального директора ОАО и директора ООО было возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.255 (создание преступной организации) Уголовного кодекса Украины.

Установлено, что они на протяжении 2008-2009 годов по завышенным ценам приобрели оборудование и строительные материалы для реконструкции третьей линии скоростного трамвая в Киеве.