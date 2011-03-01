Проезд в черкасских маршрутках подорожал до 2,25 грн.

С 1 марта т.г. проезд в маршрутках в Черкассах стоит 2,25 грн. вместо 1,75 грн., а с 1 июня возрастет до 2,5 грн.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе Черкасского горсовета, такое решение утвердил исполнительный комитет Черкасского горсовета.

По словам заместителя городского головы Черкасс Алексея ЛЕОНОВА, перевозчики согласились оставить для бесплатного проезда 16 льготных категорий без изменений. Основными причинами подорожания проезда частные перевозчики называют рост заработной платы, подорожание бензина, запчастей и др.

"На сегодня цена 2,25 грн. для перевозчика - это приблизительно себестоимость без рентабельности, - рассказал владелец автобусного маршрута № 14 Петр КОПИЕВСКИЙ. - Сейчас ни один предприниматель не покупает новые автобусы, поскольку не имеет такой финансовой возможности".

Расчеты на новый тариф перевозчики подавали еще в прошлом году. И лишь за этот период, по словам П.КОПИЕВСКОГО, стоимость шин выросла с 1000 грн. до 1570 грн., цена аккумулятора - с 820 грн. до 1350 грн., а горюче-смазочные материалы дорожают практически каждый день.

По словам А.ЛЕОНОВА, также скоро ожидается повышение стоимости проезда в городских троллейбусах - до 1,25 грн. На сегодня городская власть ждет согласования этого тарифа с Министерством инфраструктуры. Но, по словам А.ЛЕОНОВА, эта стоимость все равно не отвечает расходной части. Сегодня реальная стоимость проезда в городских троллейбусах - 1,5 грн.