Запрет на перевозки переоборудованными автобусами начнет действовать через 3-4 месяца

В Украине запрет на перевозку пассажиров переоборудованными автобусами начнет действовать в течение 3-4 месяцев.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе главы Ивано-Франковской облгосадминистрации, об этом 28 февраля в Яремче Ивано-Франковской области сказал журналистам заместитель начальника Главной государственной инспекции автомобильного транспорта Украины Евгений ЗИНЕВИЧ.

В частности, на вопрос журналистов, можно ли осуществлять пассажирские перевозки переоборудованными автобусами с большим количеством кресел, Е. ЗИНЕВИЧ ответил: «Переоборудуемыми «бусами» можно пользоваться, когда владелец имеет все необходимые для этого документы, сертификаты и регистрацию в органах государственной автоинспекции. Однако сегодня есть проекты документов на запрет выполнения таких перевозок переоборудованными автобусами. В течение 3-4 месяцев запрет начнет действовать».

Он также сообщил, что в настоящее время «основные проблемы - это нелегальные перевозчики, которые находятся вне законодательного поля». «В Ивано-Франковской области нелегальных перевозчиков почти нет, – отметил Е.ЗИНЕВИЧ. - Это благодаря работе территориального транспортного управления. Сейчас по заданию министра мы отрабатываем программу легализации предоставления маршрутов».