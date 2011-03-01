РЖД назначила три дополнительных поезда в Украину на праздничные дни марта
15:50, 01 марта 2011Транспорт/Связь
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Москва. ОАО «Федеральная пассажирская компания» («ФПК» - дочернее общество ОАО «РЖД») назначает три дополнительных поезда дальнего следования в период праздничных дней марта в сообщении с Украиной.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе РЖД
«В сообщении с Украиной назначено 3 дополнительных поезда на 3 рейса», - сказано в сообщении.
При этом отметается, что два дополнительных поезда назначены по маршруту Москва-Киев-Москва, а также один поезд по маршруту Москва-Харьков-Москва.
По территории России назначено 76 дополнительных поездов на 111 рейсов, в сообщении с Беларусью - 9 дополнительных поездов на 9 рейсов.
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