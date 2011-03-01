Компания ВОЛЯ добавила в цифровые телепакеты канал «Футбол+»

Компания ВОЛЯ с 1 марта добавила в Киеве канал «Футбол+» в свои цифровые телепакеты.

Об этом УНИАН сообщила руководитель отдела PR компании ВОЛЯ Алина СИГДА.

По данным А.СИГДЫ, канал «Футбол+» до конца апреля 2011 года будет доступен в режиме промо-просмотра в пакетах программ, начиная с базового пакета «Україна і світ». А с 1 мая 2011 года канал пополнит премиальный пакет «Спорт».

Кроме Киева, «Футбол+» будет также доступен в соответствующих пакетах программ абонентам ВОЛИ из Полтавы, Черкасс, Львова, Севастополя, Симферополя, Харькова, Винницы, Кировограда, Черновцов, Кривого Рога, Алчевска и Херсона.

Как сообщал УНИАН, в начале этого года в пакеты телепрограмм ВОЛИ в Киеве были добавлены несколько новых каналов: «Спорт2», «Усадьба», Comedy TV, Fashion One TV, «9 канал» («Израиль плюс»).

Справка УНИАН. На телеканале «Футбол +» осуществляются прямые трансляции ведущих европейских и латиноамериканских чемпионатов, зрители могут увидеть матчи ведущих команд национальных первенств Великобритании, Германии, Франции, Бразилии и др.

ВОЛЯ является ведущим украинским общенациональным телекоммуникационным провайдером. В целом по Украине обслуживает около 1,7 млн. абонентов, включая более 430 тыс. пользователей услуги высокоскоростного доступа в Интернет.

Компания предоставляет комплексную мультисервисную услугу, включающую информацию и развлечения – доступ к телепрограммам и видео-по-запросу; коммуникации – высокоскоростной доступ в Интернет, компьютерную и голосовую связь, а также услуги крупнейшего в Украине дата-центра.