США внесли рынок «Петровка» в список торговых зон, где продается пиратская продукция

США внесли киевский рынок «Петровка» в список торговых зон мира, на территории которых продается пиратская продукция, в частности музыка, фильмы, игры и программное обеспечение.

Список таких зон опубликован на сайте офиса торгового представителя США.

Также в список вошли торговые зоны и интернет-сайты Индии, Китая, Гонконга, Таиланда, Филиппин, Колумбии, Пакистана, Аргентины. Попал в данный список и московский рынок «Савеловский».

Как сообщал УНИАН, в апреле 2010 года украинский суд впервые приговорил продавца к лишению свободы за распространение пиратского программного обеспечения на рынке «Петровка» в Киеве. У него были обнаружены и изъяты в общей сложности 63 пиратских диска с программным обеспечением Adobe System и Microsoft. Продавец был признан виновным и приговорен Оболонском районном судом к тюремному заключению сроком на 3 года и 6 месяцев.