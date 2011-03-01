Повышение тарифов на грузовые ж/д перевозки не касается зерновых и продуктов

Повышение тарифов на грузовые железнодорожные перевозки, которое произойдет в этом году в соответствии с приказом Министерства инфраструктуры от 25 февраля 2011 года № 8 «О внесении изменений в Коэффициенты, которые применяются к тарифам Сборника тарифов на перевозку грузов железнодорожным транспортом в пределах Украины и связанные с ними услуги», не касается зерновых и продуктов питания.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе «Укрзализныци».

«Это не касается перевозки зерновых грузов в пределах Украины и продуктов питания во всех видах сообщений (экспорт, импорт, транзит) – на эти социально важные группы сохраняется предварительно действующий уровень тарифов», – пояснили в ведомстве.

Согласно сообщению, решение относительно проведения ежемесячной индексации железнодорожных грузовых тарифов принято 11 февраля 2011 года на правительственном заседании.

Как сообщал УНИАН, с 1 марта т.г. вводятся ежемесячные коэффициенты к тарифам Сборника тарифов на перевозку грузов железнодорожным транспортом в пределах Украины. Железнодорожные грузовые тарифы будут расти ежемесячно лишь на 2,2% до конца 2011 года. Соответствующий приказ Министерства инфраструктуры от 25 февраля 2011 года № 8 «О внесении изменений в Коэффициенты, которые применяются к тарифам Сборника тарифов на перевозку грузов железнодорожным транспортом в пределах Украины и связанные с ними услуги» по согласованию Министерства экономического развития, Министерства финансов и Государственного комитета Украины по вопросам регуляторной политики и предпринимательства был зарегистрирован в Министерстве юстиции 28 февраля 2011 года и опубликован 1 марта 2011 года.