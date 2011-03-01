Запорожский аэропорт сократил пассажироперевозки почти в 2 раза

Государственное предприятие "Международный аэропорт Запорожье" в феврале 2011 года сократило пассажироперевозки по сравнению с февралем 2010 года почти в 2 раза.

Как сообщили УНИАН на предприятии, "на протяжении февраля 2011 года ГП "Международный аэропорт Запорожье" было отправлено всего 760 пассажиров, тогда как в феврале прошлого года число вылетевших из запорожского аэропорта составляло 1 376 – то есть почти в 2 раза больше".

По данным руководства предприятия, основная причина столь резкого сокращения числа отправленных пассажиров - "отмена зимней программы на Египет".

"В связи с внутренними проблемами в Египте, в феврале были отменены все рейсы в эту страну, и именно это основная причина столь значительного сокращения пассажиропотока из ГП "Международный аэропорт Запорожье"", - констатировали в руководстве аэропорта.

Как сообщал УНИАН, ГП "Международный аэропорт Запорожье" в январе 2011 г. сократило пассажироперевозки почти в 3 раза по сравнению с январем 2010 г. – до 624 чел.

Справка УНИАН. Государственное предприятие "Международный аэропорт Запорожье" имеет в распоряжении аэровокзальный комплекс и взлётно-посадочную полосу длиной 2500 метров, оборудованную светотехническими и радионавигационными системами, что позволяет принимать и оправлять воздушные суда практически всех типов в любое время суток при достаточно сложных метеоусловиях.