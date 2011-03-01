Автоваз увеличил в феврале продажи на 86%

Крупнейший российский автопроизводитель Автоваз увеличил продажи автомобилей Lada в феврале на 86,3 процента до 37.528 штук, сообщил источник Рейтер в автомобильной отрасли, а представитель компании подтвердил эту информацию.

На экспорт Автоваз поставил 3.178 машин, увеличив продажи на 16 процентов, в общей сложности продажи выросли до 40.706 штук, сообщила компания.

Лидером продаж стала Lada Kalina с результатом 9.673 автомобиля, "классика" (8.598 штук) перестала быть самым продаваемым автомобилем, уступив Kalina и Priora.

Перед объявлением результатов февраля акции Автоваза росли на 4,3 процента, к 18.18 МСК они поднимаются на 3,5 процента.