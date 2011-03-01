«Укрзализныця» расширит продажи электронных билетов

«Укрзализныця» в этом году планирует ввести услугу продажи электронных билетов на ряд дневных скоростных и фирменных поездов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила сегодня журналистам начальник управления нормативно-технологического обеспечения информационных технологий Главного пассажирского управления «Укрзализныци» Нина КОСТРУБИЦКАЯ.

«Укрзализныця» постоянно рассматривает вопрос расширения продажи электронных билетов. Планируется уже в этом году расширить продажи электронных билетов на дневные скоростные поезда и на фирменные поезда. В целом мы насчитали 20 поездов, где будет решаться вопрос таких продаж», – сказала она.

Н.КОСТРУБИЦКАЯ напомнила, что с октября 2010 года продолжается эксперимент, когда самостоятельно распечатанный электронный билет, который считывается проводником при помощи специального устройства по штрих-коду, может быть принят в пяти вагонах поезда №165/166 «Днепропетровск–Киев». На остальные поезда билеты, купленные через Интернет, необходимо забирать в железнодорожных кассах.

По ее словам, как только решится вопрос приобретения необходимого количества считывающих устройств для проводников, появится услуга покупки и возможность самостоятельной распечатки железнодорожных билетов без визита в кассу для ряда поездов на популярные направления. Как отметила Н.КОСТРУБИЦКАЯ, это касается таких направлений, как Харьков, Одесса, Днепропетровск, Донецк, Полтава, Львов, Симферополь и прочие.

По ее информации, такая возможность может появиться уже в третьем-четвертом квартале этого года. «Это касается только внутреннего сообщения, украинских поездов», – подчеркнула она, отметив, что вопрос о расширении услуги на международные поезда рассматривается, однако может быть решен только после внедрения данной услуги в поездах внутреннего сообщения.

Справка УНИАН. Первый этап программы по бронированию мест через Интернет с последующим оформлением билета в кассе «Укрзализныця» внедрила 22 декабря 2008 года.

Второй этап программы, когда пассажир может оплатить через Интернет полную стоимость проезда и услугу заказа, был внедрен 30 марта 2009 года. После оплаты пассажир получает уникальный цифровой код, после предъявления которого он оформляет билет в любой кассе «Укрзализныци» в любой день до отправления своего поезда.

Осенью 2010 года начался третий этап программы, в экспериментальном режиме. С 20 октября в поезде №165/166 «Днепропетровск–Киев» в пяти вагонах посадочный документ считывается проводником при помощи специального устройства по штрих-коду на электронном билете, который пассажир самостоятельно может распечатать на обычной бумаге после оплаты через Интернет.