Не отчитавшихся перед НКРС операторов ждут внеплановые проверки

Значительное количество операторов не предоставили отчетность в Национальную комиссию по вопросам регулирования связи (НКРС) в установленные сроки, а часть операторов предоставила информацию не в полном объеме, в связи с чем будут подвергнуты внеплановым проверкам.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе НКРС.

В пресс-службе напомнили, что в соответствии с п. 10 статьи 18 Закона Украины «О телекоммуникациях» НКРС «получает безвозмездно от операторов, провайдеров телекоммуникаций, необходимую для выполнения своих полномочий отчетность и информацию, в том числе такую, которая содержит финансово-экономические показатели, в определенных НКРС объемах, формах и порядке». В соответствии с п. 13 статьи 39 Закона Украины «О телекоммуникациях», операторы должны своевременно предоставлять отчеты и информацию в НКРС. Такое же требование предусмотрено и Лицензионными условиями осуществления деятельности в сфере телекоммуникаций.

Как отмечается в сообщении, согласно Положению об отчетности на рынке телекоммуникаций, операторы должны отчитываться дважды на год (до 30 января и 30 июля) по установленным формам.

Учитывая вышеупомянутое, Комиссия поручила экономическому управлению НКРС до 10 марта т.г. предоставить Государственной инспекции связи (ГИС) перечень субъектов рынка телекоммуникаций, которые не предоставили отчетность, предоставили ее в неполном объеме или с нарушением сроков, утвержденных решением НКРС от 25.12.2008 г. №1283 «Об утверждении форм отчетности и инструкций относительно их заполнения».

После анализа состояния исполнительской дисциплины по представлению отчетности операторами ГИС до 21 марта т.г. должна предоставить НКРС для принятия решения свои предложения относительно проведения внеплановых проверок субъектов рынка телекоммуникаций из указанного перечня.