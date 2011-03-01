Количество абонентов «МТС Украина» снизилось на 0,15%

Количество абонентов «МТС Украина» в январе 2011 года снизилось на 0,15% по сравнению с декабрем 2010 года и составило 18,21 млн.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе компании МТС (владелец «МТС Украина»).

Согласно сообщению, при этом по сравнению с январем 2010 года рост абонбазы «МТС Украина» составил 3,9%.

Консолидированная абонентская база МТС в январе 2011 года по сравнению с декабрем 2010 года выросла на 0,3% и достигла 103,61 млн. абонентов. Наибольший рост абонбазы зафиксирован в Москве и области – на 2,4%, или 310 тыс., и Узбекистане – на 2,5%, или 220 тыс. абонентов. В остальных регионах присутствия МТС зафиксирован или незначительный рост абонбазы, или ее снижение, как и в Украине.

Справка УНИАН. Сеть ПрАО «МТС Украина» охватывает более 97% территории Украины, на которой проживает 99% населения. Компания обслуживает более 18,24 млн. абонентов. Компания владеет лицензиями на предоставление мобильной (стандарт GSM-900/1800, CDMA-450), стационарной и международной/междугородней связи, а также предоставляет услуги международного роуминга на пяти континентах. Выручка компании за 2009 год составила 8,2 млрд. грн.

«МТС Украина» – 100% дочерняя компания ОАО «Мобильные ТелеСистемы» (Россия), крупнейшего оператора мобильной связи в России и странах СНГ.