Пассажиры «Укрзализныци» оформили через Интернет почти 21 тыс. билетов

За январь-февраль 2011 г. пассажиры «Укрзализныци» зарезервировали и оформили через Интернет 20,98 тыс. билетов, из них через Сеть было оплачено 18,4 тыс. билетов.

Как передает корреспондент, об этом сегодня сообщила журналистам начальник управления нормативно-технологического обеспечения информационных технологий Главного пассажирского управления «Укрзализныци» Нина КОСТРУБИЦКАЯ.

В том числе, с начала года было куплено 182 электронных билета на поезд Киев-Днепропетровск, в 5 вагонах которого проводники имеют устройства, позволяющие считывать билеты, купленные через Интернет и самостоятельно распечатанные пассажирами.

Как сообщила Н.КОСТРУБИЦКАЯ, услуга пользуется популярностью. При этом она отметила, что объемы покупки билетов по Интернету выросли после того, как с 10 февраля т.г. стоимость железнодорожных проездных документов в кассах и приобретенных в Интернете с помощью сервиса е-kvytok стала одинаковой.

Напомним, до этого за покупку билета в Интернете взимался сервисный сбор.

Как отметила Н.КОСТРУБИЦКАЯ, временно услуга по резервированию мест в Интернете с последующим выкупом в кассе приостановлена, однако по-прежнему билет можно сразу купить в Интернете, а затем получить его в кассе.

Напомним, в этом году «Укрзализныця» намерена ввести услугу продажи полноценных электронных билетов на ряд дневных скоростных и фирменных поездов – без необходимости их оформления в кассе. Рассматривается введение услуги на 20 поездах, это касается таких направлений как Харьков, Одесса, Днепропетровск, Донецк, Полтава, Львов, Симферополь и пр.

Справка УНИАН. В 2009 году пассажиры «Укрзализныци» зарезервировали и оформили через Интернет 82,2 тыс. билетов, из них через Сеть было оплачено 71,7 тыс. В 2010 г. пассажиры «Укрзализныци» зарезервировали и оформили через Интернет 131,5 тыс. билетов, из них через Сеть было оплачено 102,1 тыс. билетов.

Первый этап программы по бронированию мест через Интернет с последующим оформлением билета в кассе «Укрзализныця» внедрила 22 декабря 2008 года.

Второй этап программы, когда пассажир может оплатить через Интернет полную стоимость проезда и услугу заказа, был внедрен 30 марта 2009 года. После оплаты пассажир получает уникальный цифровой код, после предъявления которого он оформляет билет в любой кассе «Укрзализныци» в любой день до отправления своего поезда.

Осенью 2010 г. начался третий этап программы, в экспериментальном режиме. С 20 октября в поезде №165/166 "Днепропетровск-Киев" в пяти вагонах посадочный документ считывается проводником при помощи специального устройства по штрих-коду на электронном билете, который пассажир самостоятельно может распечатать на обычной бумаге после оплаты через Интернет.