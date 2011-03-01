К 8 марта БЖД назначила дополнительные дизель-поезда в сообщении с Украиной

Белорусская железная дорога в дни мартовских праздников и школьных каникул назначила дополнительные дизель-поезда в сообщении с Украиной по маршрутам Гомель–Чернигов–Гомель и Гомель–Щорс–Гомель. Об этом сообщает пресс-центр дороги.

Всего в Белоруссии в международном сообщении дополнительно назначено 64 поезда, из них 50 – формирования БЖД и 14 – Федеральной пассажирской компании (дочерней компании Российских железных дорог - РЖД).

Как отмечает пресс-центр, в связи с ожидающимся ростом пассажиропотока в предстоящие праздничные дни дороги двух стран заблаговременно приняли необходимые меры по обеспечению перевозок пассажиров. В первую очередь, международные поезда назначены по наиболее популярным среди пассажиров направлениям – из Минска и Бреста в Москву, Санкт-Петербург и обратно.

Первые дополнительные международные поезда начнут курсировать по белорусской магистрали с 5 марта.