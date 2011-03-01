Ильичевский порт объявил ледовую кампанию
21:09, 01 марта 2011Транспорт/Связь
0
Ильичевский моской торговый порт 28 февраля объявил о начале ледовой кампании. Об сообщила пресс-служба ГП "ИМТП".
Кампания назначена в связи с появлением льда на подходах к порту и в порту.
В соответствии с правилами, установленными «Сборником тарифов на комплекс работ, связанных с обработкой грузов в портах Украины», утвержденный приказом Министерства транспорта Украины № 392 от 31.10.1995 до окончания ледовой кампании в порту с судов взымается ледовый сбор.
Ранее - с 21 февраля - ледовую кампанию уже объявил Одесский морской торговый порт.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter