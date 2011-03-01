Одесский порт в январе снизил прибыль на 17,4%

В январе 2011 года Одесский морской торговый порт сработал с прибылью в размере 46 млн. грн., что составило 82,6% от показателя января 2010-го года. Об этом сообщает пресс-служба ГП "ОМТП".

В частности, перевалка грузов возросла до 2,39 млн. тонн, что на 11,3% больше, чем за соответствующий период прошлого года. В то же врем на 33% упали объемы черных металлов, на 76% хлебных и на 56% растительных масел.

Порт увеличил перевалку контейнерных грузов, сахара-сырца, рефрижераторных и лесных грузов. Кроме того, перевалка нефтеналивных грузов (нефть и нефтепродукты) увеличилась на 38%.

В два раза (до 242 тыс. тонн) возросла перевалка рудных грузов благодаря привлечению российского транзита - продукции Лебединского и Михайловского ГОКов.