Львовский аэропорт не будут закрывать на реконструкцию

Реконструкция львовского аэропорта в рамках подготовки к Евро-2012 будет осуществляться без закрытия.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом вчера сообщил городской голова Андрей САДОВЫЙ во время выездного брифинга.

«Это четкая позиция, которую в свое время озвучил вице-премьер Борис КОЛЕСНИКОВ. Была попытка некоторых умельцев это переформатировать. Но на сегодня есть четкость: аэропорт закрывать не будут. Это озвучил глава области, это принципиальная позиция Бориса КОЛЕСНИКОВА, это принципиальная позиция мэрии: аэропорт должен работать», - сказал А.САДОВЫЙ.

В то же время, по его словам, некоторое время "большие самолеты не смогут летать". "Это определенный дискомфорт, но, например, харьковский аэропорт будут закрывать на несколько месяцев - там нет никаких вариантов. Мы настояли на том, чтобы самолеты хотя бы малых габаритов могли летать. Сегодня все авиакомпании, осуществляющие полеты во Львов, такие самолеты имеют", - заявил городской голова.