Авиарейсы из польского города Лодзь до Винницы сделают регулярными

Авиарейсы «Лодзь - Винница - Лодзь» в определенные дни с апреля текущего года планируется сделать регулярными.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на пресс-конференции сообщил Генеральный консул Польши в Виннице Кшиштоф СВИДЕРЕК.

«По информации, которая к нам поступила, с апреля в определенные дни авиарейсы «Лодзь - Винница - Лодзь» будут регулярными», - сказал он.

К.СВИДЕРЕК надеется, что количество лиц, желающих воспользоваться авиационным сообщением между Винницей и Лодзем, из месяца в месяц будет увеличиваться. «Цена авиабилета практически такая же, как цена железнодорожного билета – на том же самом промежутке по количеству километров…», - отметил консул.

Он также сказал, что, по информации, которая поступила в Генконсульство, цена билета будет иметь три стоимости в зависимости от срока подачи своего заявления. В Польше также есть три группы цен на авиасообщение.

«Мы также знаем, что аэропорт г. Лодзь договорился здесь с турфирмой, и уже подписан договор, поэтому билеты можно уже покупать здесь в Виннице. Ведутся переговоры с фирмой «Кий Авиа» так, чтобы была возможность значительно больше для покупки билетов на рейс «Лодзь - Винница - Лодзь», - сообщил К.СВИДЕРЕК.

Генеральный консул Польши в Виннице призвал турфирмы к сотрудничеству, так как количество туристов увеличивается в направлении Польши. «У нас уже есть определенный ряд турфирм, в основном, они из Винницкой области, а нам хотелось бы сотрудничать также с турфирмами Житомирской и Хмельницкой областей. Мы знаем, что таких фирм много и любезно приглашаем их к сотрудничеству. Условия сотрудничества есть на интернет-странице», - сказал К.СВИДЕРЕК.

Как сообщал УНИАН, представители аэропорта Лодзь (Польша) с 15 октября 2010 года открыли чартерные авиарейсы «Лодзь - Винница - Лодзь».