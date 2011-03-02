Мэр Полтавы не исключает снижения стоимости проезда в маршрутках на 25 коп.
13:19, 02 марта 2011Транспорт/Связь
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Мэр Полтавы Александр МАМАЙ не исключает снижения стоимости проезда в маршрутках с 2 грн. до 1,75 грн.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на пресс-конференции.
«Возможно, с понедельника, 7 марта, и понизим стоимость. Надо встретится с перевозчиками», - сказал мэр.
Как сообщалось, заместитель председателя Полтавской ОГА Елена АДАМОВИЧ считает, что реальная стоимость проезда в Полтаве колеблется от 1,30 грн. до 1,75 грн.
Сегодня АМК возбудил дело по признакам антиконкурентных согласованных действий против перевозчиков Полтавы.
Стоимость проезда в Полтаве возросла с начала февраля до 2 грн. вместо прежних 1,25 грн.
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