Мэр Полтавы не исключает снижения стоимости проезда в маршрутках на 25 коп.

Мэр Полтавы Александр МАМАЙ не исключает снижения стоимости проезда в маршрутках с 2 грн. до 1,75 грн.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на пресс-конференции.

«Возможно, с понедельника, 7 марта, и понизим стоимость. Надо встретится с перевозчиками», - сказал мэр.

Как сообщалось, заместитель председателя Полтавской ОГА Елена АДАМОВИЧ считает, что реальная стоимость проезда в Полтаве колеблется от 1,30 грн. до 1,75 грн.

Сегодня АМК возбудил дело по признакам антиконкурентных согласованных действий против перевозчиков Полтавы.

Стоимость проезда в Полтаве возросла с начала февраля до 2 грн. вместо прежних 1,25 грн.