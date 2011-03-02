«UPM transportation» и «Пласке» договорились о партнерстве в грузоперевозках

Украинская организация АО «ПЛАСКЕ» определена официальным грузовым агентом турецкой компании «UPM transportation» в Украине, сообщил сегодня УНИАН по итогам визита в Турцию президент «ПЛАСКЕ» Олег ПЛАТОНОВ.

«Такое решение принято обоюдно, - уточнил О.ПЛАТОНОВ, - по итогам совместных встреч и совещания с турецкими железными дорогами. Компания «UPM transportation» поддержала инициативу по открытию сообщения Самсун (Турция) – Ильичевск (Украина) и полноправное партнерство с АО «ПЛАСКЕ». Сейчас предстоит ускорить переговоры между «UPM transportation» и ГП «Укрзализныця» с целью подписания приложений к двухстороннему соглашению между Украиной и Турцией».

Достигнуты также договоренности об обмене тарифами на перевозки по территории Турции и Украины. Компания «UPM transportation», по словам ее полномочного представителя Бахадира ГЮНИСТЕРА, будет предоставлять тарифы на перевозку по направлениям Самсун-Кавказ и Кавказ-Поти, а АО «ПЛАСКЕ» - продвигать продажу перевозок на этих направлениях.

Кроме того, компания «UPM transportation» будет осуществлять железнодорожные перевозки по Украине и в другие страны через АО «ПЛАСКЕ», отметил Б.ГЮНИСТЕР.

Напомним, в рамках межправительственного Соглашения об организации международного прямого грузового железнодорожно-паромного сообщения в Турции прошел ряд деловых встреч представителей компаний-перевозчиков, направленных на продвижение транспортных коридоров, которые проходят по территории Турции и Украины, в том числе рабочая встреча «Украинские транспортные коридоры: Север-Юг и Восток-Запад»; проведены переговоры с руководством порта Самсун, турецкими железными дорогами, Ассоциацией международных перевозчиков (UND — Uluslararası Nakliyeciler Derneği), встреча с представителями компании «UPM transportation», Ассоциацией производителей услуг по международным перевозкам и логистике (UTİKAD - Uluslararası Taşımacılık ve Lojistik Hizmet Üretenleri Derneği), комитетом внешнеэкономических связей Турции (DEİK — Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu), Советом экспортеров Турции (TİM - Türkiye İhracatçılar Meclisi) и компанией по обеспечению морских паромных переправ (RoRo), а также технические визиты в порты Самсун и Yesilyurut.

Организатором деловой поездки выступило Генеральное консульство Украины в Турции и Региональное представительство Украинского национального комитета Международной торговой палаты.

Справка УНИАН. «UPM transportation» создана в 1997 году и занимается железнодорожным экспедированием грузов в/из Турции, в/из Европы, СНГ, Средней Азии, Ближнего Востока. «UPM transportation» наладила свою собственную линию железнодорожного паромного сообщения между портами Кавказ (Россия) – Поти (Грузия) и из порта Самсун (Турция) в порт Кавказ (Россия). Терминал компании «UPM transportation» в Самсуне готов к приему судов с осадкой до 4,5 м метров. Территория позволяет одновременно накапливать 300 вагонов, уже осуществлено два рейса в порт Кавказ.

В настоящее время Украина располагает тремя паромными переправами в Черноморском регионе, отправным пунктом которых является Ильичевский порт, откуда грузы движутся в направлении Болгарии (Варна), Грузии (Поти) и Турции (Дериндже). Их мощностями оперирует созданное в 1995 году ЗАО «Судоходная компания «Укрферри», специализирующееся также на перевозках железнодорожных вагонов, автомобильной техники, контейнеров, паллетизированных грузов, а также пассажиров. Флот компании состоит из трех железнодорожных и двух пассажирских паромов, а также ряда контейнерных и ро-ро судов.

В середине января текущего года ООО «Трансинвестсервис» (ТИС) также открыло новую паромную линию Black Sea Express, которая соединила порт «Южный» с рядом портов Турции. Напомним, что созданное в 1994 году ООО «ТИС» располагает собственной терминальной инфраструктурой в порту «Южный» общей мощностью свыше 25 млн. тонн и входит в число 5 крупнейших украинских и 9 крупнейших черноморских стивидорных компаний.