Открытие нового терминала аэропорта «Львов» запланировано на 25 ноября

Торжественное открытие нового терминала аэропорта «Львов» состоится 25 ноября 2011 года.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил вчера на брифинге во Львове заместитель министра иностранных дел Украины Евгений МИКИТЕНКО.

Он отметил, что состояние стадиона и аэропорта во Львове является достаточно позитивным. По его словам, за один год такое сделать во Львове - просто фантастический прорыв.

«Хорошо, если бы такие темпы сохранились в дальнейшем», - отметил он.

Е.МИКИТЕНКО также сообщил, что заместитель государственного секретаря МВД и администрации Республики Польша Петр СТАХАНЬЧИК приглашен на торжественное открытие во Львове евростадиона, которое состоится 15 октября, и на открытие 25 ноября нового терминала аэропорта «Львов».

«Дай Боже, откроем эти объекты в даты, определенные нашим руководством», - сказал он.

В свою очередь П.СТАХАНЬЧИК отметил, что после посещения стадиона и аэропорта во Львове у него сложилось впечатление, что эти два объекта будут завершены своевременно к Евро-2012.

«Из того, что я увидел и услышал, так во Львове нет проблем. Украинская сторона уже пригласила меня как на открытие стадиона, так и на открытие нового львовского терминала», - отметил он.

Также П.СТАХАНЬЧИК сообщил о том, что в польских городах, которые принимают Евро-2012, работы ведутся согласно графикам, и летом состоится торжественное открытие стадионов.

Свое удовлетворение от темпов выполнения работ выразил также и председатель Львовской областной государственной администрации Михаил ЦЫМБАЛЮК. «Молим Бога, чтобы была плюсовая температура, чтобы можно было приступить к работам по инфраструктуре вокруг стадиона, а это – строительство дорог, инженерных сооружений. А так все идет в соответствии с графиком. Сегодня на стадионе начали работы по обустройству поля, и в апреле мы должны уже увидеть основу самого стадиона», - сказал львовский губернатор.

По словам М.ЦЫМБАЛЮКА, в аэропорту также продолжаются работы в соответствии с определенным графиком. Правда, добавил М.ЦЫМБАЛЮК, на этом объекте немного увеличены затраты из-за холодной погоды - приходилось больше подводить сюда тепла.

«Нам синоптики обещали, что весна будет календарной, а она на сегодня нас еще не радует. Хотя здесь также все идет в соответствии с графиком», - отметил председатель Львовской ОГА.

Как сообщал УНИАН, сегодня во Львове под председательством заместителя министра иностранных дел Украины Е.МИКИТЕНКО и заместителя государственного секретаря Министерства внутренних дел и администрации Республики Польша П.СТАХАНЬЧИКА началось IX двухдневное заседание Украинско-Польского межправительственного координационного совета по вопросам межрегионального сотрудничества.