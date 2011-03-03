«УкрАвто» планирует перенести производство Chevrolet Aveo из Польши в Украину

Варшава. Принадлежащая украинскому концерну «УкрАвто» Варшавская автомобильная фабрика намерена перенести производство автомобиля Chevrolet Aveo из Польши в Украину.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил председатель профсоюза «Солидарность» на Варшавской автомобильной фабрике, где указанная модель производилась с ноября 2007 по март 2011 года, Франчишек ПËТРОВСКИЙ.

«Глава правления в разговоре со мной сказал, что производство планируется перенести в Украину», – сказал он.

Ф.ПËТРОВСКИЙ отметил, что не располагает подробной информацией на эту тему, сообщив, что, согласно предварительным данным, «УкрАвто» хочет намерено производство Chevrolet Aveo в Украине в 2012 году.

Представитель профсоюза сказал, что с марта на предприятии работает около 450 человек, что на 75% меньше, чем было в ноябре прошлого года, когда правление объявило план увольнений из-за проблем с заказами на продукцию завода.

Он также добавил, что до 10 марта т.г. уволенные сотрудники должны получить зарплату за февраль и выходное пособие, которое, в зависимости от стажа работы, составит от трех до девяти месячных зарплат.

Ф.ПËТРОВСКИЙ затруднился оценить возможности нахождения нового инвестора фабрики, отметив, что на сегодня это единственный способ возрождения предприятия.

Как сообщал УНИАН, Варшавская автофабрика из-за проблем с заказами на продукцию завода (последний контракт был выполнен в феврале) намерена до июля текущего года сократить штат работников до примерно 100 человек с 1800 работавших в прошлом году.

Правление предприятия заявляет о поисках инвестора для налаживания производства новой модели авто на заводе, но они пока не увенчались успехом.

Справка УНИАН. Принадлежащая «УкрАвто» с 2005 года Варшавская автофабрика в прошлом году сократила производство на 23% – до 45,9 тыс. автомобилей при плане сохранения производства на уровне 2009 года – 60 тыс. авто и машинокомплектов.

Доля фабрики на польском рынке автопроизводителей в прошлом году составила 5% после рекордных 15%, достигнутых благодаря производству 150 тыс. машин и машинокомплектов в 2008 году.