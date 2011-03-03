В Киеве до 15 марта закрыта станция скоростного трамвая «Политехническая»

В связи с проведением работ по комплексной реконструкции станций линии скоростного трамвая, с 3 до 15 марта станция «Политехническая» на посадку и высадку пассажиров работать не будет.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Киевской городской госадминистрации со ссылкой на КП «Киевпастранс».

На этот период организован временный автобусный маршрут в обычном режиме движения №3 «Кинотеатр «Лейпциг» - Площадь Победы» (с правом проезда по проездным билетам на трамвай), по следующей трассе движения: просп. Л.Курбаса (от ул. Гната Юры) – просп. Комарова – ул. Борщаговская – ул. Жилянская – просп. Победы – пл. Победы и в обратном направлении.

Проход через подземный пешеходный переход станции «Политехническая» будет частично ограничен.

Как сообщал УНІАН, 16 октября 2010 года в Киеве после реконструкции была открыта первая очередь линии скоростного трамвая «Кольцевая дорога – улица Старовокзальная». Работы по реконструкции были начаты в 2007 году.

Премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ на торжественном открытии первой очереди поручил полностью открыть линию скоростного трамвая до 1 марта 2011 года. На тот момент были реконструированы пять станций первой очереди из 13-ти.