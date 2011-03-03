Подземный паркинг НСК «Олимпийский» готов на 51%.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе спорткомплекса.

Как указывается в сообщении, сегодня на объекте завершается обустройство вертикальной гидроизоляции конструкций.

По данным пресс-службы, общая площадь паркинга, который расположится на первом подземном уровне спорткомплекса, составит 11 тыс. 619 кв. м. Он рассчитан на 250 автомобилей, из которых 16 мест предназначены для президентских машин.

Заезд в паркинг предусмотрен с улиц Физкультурной и Жилянской.

Как сообщал УНИАН, на конец 2010 года общая готовность Национального спортивного комплекса «Олимпийский» в Киеве составила 70% общего объема работ.

Ожидается, что строительство НСК «Олимпийский» в Киеве будет завершено в августе 2011 года.