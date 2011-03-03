«Украэрорух» приостановит на сутки аэронавигационное обслуживание рейсов «АэроСвита»

Согласно решению, принятому на внеочередном заседании Совета Государственного предприятия обслуживания воздушного движения Украины (Украэрорух), 15 марта 2011 года ГП приостановит на одни сутки аэронавигационное обслуживание рейсов авиакомпании «АэроСвит», запланированных к вылету из всех аэропортов Украины.

Как отмечается на сайте «Украэроруха» в публичном обращении к акционерам авиакомпании, при необходимости такие акции будут повторены.

В обращении говорится, что «Украэрорух» надеется, что общественность с пониманием отнесется к этому вынужденному шагу, поскольку это единственный действенный способ повлиять на авиакомпанию-должника. По данным ГП, с 2008 года «Аэросвит» начал задерживать оплату полученных услуг, накапливая многомиллионную задолженность перед «Украэрорухом». При этом ГП предоставляло рассрочки в выплатах и не прибегало к жестким принудительным мерам с целью немедленного возвращения долга, однако графики платежей постоянно нарушались, отмечается в сообщении.

В «Украэрорухе» отмечают, что «АэроСвит» обращается в суды в попытке отсудить суммы, которые в авиакомпании считают переплаченными за услуги. В частности,

«АэроСвит» требует через суды от государственного предприятия сумму в 20 млн. грн., что больше, чем долг авиакомпании перед ГП, который составляет свыше 14 млн. грн. В "Украэрорухе" считают такие действия незаконными. Как отмечается в сообщении, существующая ситуация может непосредственно повлиять на безопасность полетов в воздушном пространстве Украины, если эти средства не будут направлены на модернизацию многочисленных технических средств, на строительство новых аэронавигационных объектов, в том числе аэродромно-диспетчерских вышек в аэропортах Украины.