Украинские авиакомпании увеличили перевозки пассажиров на 33%

Украинские авиакомпании, по оперативным данным, за 2 месяца 2011 года перевезли 593,1 тыс. человек, что на 33,2% превышает показатель января-февраля 2010 года.

Об этом УНИАН сообщили в Министерстве инфраструктуры.

Рост наблюдается практически по всем показателям - как на международных линиях (на 36,1%), так и на внутренних (на 18,2%).

Согласно сообщению, в течение января-февраля 2011 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года общий пассажиропоток через украинские аэропорты увеличился на 23,1% и составил 1 млн. 056,3 тыс. человек. Почтогрузопоток через аэропорты Украины увеличился на 10,9% и составил 5,5 тыс. тонн.

Напомним, в течение 2010 года услугами 32 украинских авиакомпаний воспользовались 6 млн. 106 тыс. 500 человек, рост по сравнению с 2009 годом составил 19%.