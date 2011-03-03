Официально открыт сайт Киева как города, принимающего Евро-2012

Официально открыт веб-сайт Киева как города, принимающего Чемпионат Европы по футболу 2012 года: www.citi-kyiv.com.ua/uefaeuro2012.

Как передает корреспондент УНИАН, на официальном открытии сайта, что состоялось в Киеве в Доме учителя, присутствовали заместитель председателя КГГА Анатолий ГОЛУБЧЕНКО, посол принимающего города – известный футболист ряда российских и украинских клубов, а также Национальной сборной Украины, четырехкратный чемпион Украины, двукратный обладатель Кубка Украины Виктор ЛЕОНЕНКО и начальник Главного управления по вопросам подготовки и проведения в Украине финальной части Чемпионата Европы 2012 года по футболу Т.СЛИШИК.

Сайт был представлен студенческим активом высших учебных заведений Киева с целью последующего привлечения молодежи столицы к волонтерскому движению во время чемпионата.

Как сообщилось во время церемонии, организацию отдельного официального веб-сайта принимающего г. Киева столичная власть обязана была осуществить в соответствии с соглашением, которое было подписано в мае 2007 года с УЕФА. 8 октября 2010 года УЕФА утвердила макет веб-сайта, а в декабре 2010-го сайт был зарегистрирован, и утвержден официальный домен интернет-странички принимающего г. Киева.

Украинская версия сайта была открыта в феврале 2011 года. Сегодня же веб-сайт заработал на двух языках – украинском и английском.

В соответствии с рекомендацией УЕФА, веб-сайт не должен быть ни футбольным, ни коммерческим, а должен стать лишь электронной визиткой города: история, культура, памятные места, современная жизнь, информирование киевлян и гостей столицы о подготовке к чемпионату и тому подобное.

На сайте каждый сможет найти полную информацию о транспортном сообщении столицы, о главной арене города – НСК “Олимпийский”, официальную фан-зону, информацию о других принимающих городах Евро-2012 и тому подобное.

Кроме того, на веб-страничке будут иметь возможность зарегистрироваться киевские волонтеры, для чего разработана он-лайн регистрация.

Сегодня началась регистрация киевских волонтеров, которых предусматривается подготовить для общения с гостями и участниками Евро-2012 около 6 тысяч.