Законопроект об авторском праве несет угрозу свободе слова – ИнАУ

Интернет Ассоциация Украины (ИнАУ) направила открытое письмо председателю Верховной Рады, а также председателям Комитетов ВР по поводу законопроекта «О внесении изменений в ряд законодательных актов относительно урегулирования вопросов авторского права и смежных прав» (реестр. № 6523 от 15.06. 2010 г.), в котором отметила ряд угроз для свободы слова и развития Интернет в Украине.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ИнАУ.

В письме ассоциации, в частности, обращается внимание на то, что данный законопроект несет существенную угрозу свободе слова через механизмы создания неконтролируемых рычагов административного давления на информационные ресурсы (прежде всего, в сети Интернет).

Так, считают в ИнАУ, законопроект создает условия для нарушения конституционных прав граждан, предоставляя правоохранительные функции несоответствующей структуре - провайдеру/оператору телекоммуникаций, предоставляя им возможность блокирования доступа к Интернет на основании заявления правообладателя.

Кроме того, законопроект предусматривает введение фактически нового налога на информационные носители, что, как отмечается в письме, может привести к повышению стоимости большинства товаров и услуг, что создаст условия для роста социального напряжения.

Как сообщал УНИАН, 1 февраля Верховная Рада Украины приняла в первом чтении проект закона Украины «О внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно урегулирования вопросов авторского права и смежных прав”.

Законопроектом предусмотрено урегулирование вопросов, связанных с охраной и защитой авторского права и смежных прав, в частности, приведение положений Гражданского кодекса Украины, Закона Украины „Об авторском праве и смежных правах” в соответствие с нормами законодательства Европейского Союза относительно охраны и защиты авторского права и смежных прав; устранение недостатков в законодательстве относительно авторского права и смежных прав.

Проектом закона предусмотрено государственное регулирование вопросов, связанных с созданием, деятельностью организаций коллективного управления. Так, в законопроекте предложена схема сбора и распределения вознаграждения уполномоченными организациями коллективного управления. В действующем законодательстве такая схема предусмотрена в случаях сбора и распределения вознаграждения (отчислений) за: частное использование (оборудование и материальные носители, с применением которых в домашних условиях можно осуществить воссоздание произведений и исполнений, зафиксированных в фонограммах и (или) видеограммах) (статья 42 Закона Украины „Об авторском праве и смежных правах”); коммерческое использование фонограмм, видеограмм, опубликованных с коммерческой целью и зафиксированных в них исполнений (статья 43 Закона).

С учетом национальной и международной практики применения отмеченных норм в проекте закона предлагается расшить сферу действия уполномоченных организаций и на другие случаи, которые закрепляют право на вознаграждение за субъектами авторского права и смежных прав. В целом, предлагается распространить деятельность уполномоченных организаций коллективного управления на случаи: кабельной ретрансляции произведений; права следования; репрографического воссоздания произведений; воссоздание в домашних условиях и в личных целях произведений, исполнений, зафиксированных в фонограммах, видеограммах, их экземплярах, а также аудиовизуальных произведений и их экземпляров; публичного исполнения, публичного извещения, публичного показа кабельной ретрансляции фонограмм, видеограмм, опубликованных с коммерческой целью, а также исполнений, зафиксированных в этих фонограммах и видеограммах авторского права.

Справка УНИАН. Интернет Ассоциация Украины - открытое добровольное объединение юридических лиц, которое объединяет свыше 100 участников рынка информационно- коммуникационных технологий. Основной вектор деятельности ИНАУ связан с перестройкой информационного общества в Украине и направлен на консолидацию усилий всех участников ИКТ-рынка относительно развития украинского сегмента Глобальной сети.