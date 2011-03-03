«МТС Украина» внедрила доступ в Интернет с помощью Wi-Fi

Оператор мобильной связи «МТС Украина» расширила возможности беспроводного доступа в Интернет для своих абонентов с помощью технологии Wi-Fi.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе компании.

Открытый интернет-доступ по технологии Wi-Fi теперь доступен абонентам в фирменных магазинах МТС на всей территории Украины. Все 53 магазина МТС, включая центры по обслуживанию корпоративных клиентов, оснащены специальными точками Wi-Fi, обеспечивающими скорость передачи данных до 2 Мбит/с.

Отныне любой абонент MTC, посетитель салона-магазина, находясь в пределах покрытия Wi-Fi-сети MTC и имея устройство доступа, оснащенное адаптером Wi-Fi (ноутбук, КПК или смартфон), может бесплатно воспользоваться услугой «Wi-Fi от МТС» и подключиться к широкополосному Интернету. При этом он может свободно перемещаться в зоне действия хот-спота. Беспроводная сеть МТС совместима со стандартами Wi-Fi 802.11b, 802.11g и 802.11n.

Справка УНИАН. Сеть ПрАО «МТС Украина» охватывает более 97% территории Украины, на которой проживает 99% населения. Компания обслуживает более 18,24 млн. абонентов. Компания владеет лицензиями на предоставление мобильной (стандарт GSM-900/1800, CDMA-450), стационарной и международной/междугородней связи, а также предоставляет услуги международного роуминга на пяти континентах.

«МТС Украина» - 100% дочерняя компания ОАО «Мобильные ТелеСистемы» (Россия), крупнейшего оператора мобильной связи в России и странах СНГ.