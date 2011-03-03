Кабмин согласовал вопросы по кредиту для ж/д ветки между Борисполем и Киевом

По инициативе премьер-министра Украины Николая АЗАРОВА состоялось совещание, на котором были согласованы вопросы кредитного соглашения с Государственным банком развития Китая по реализации проекта на сумму около 300 млн. долларов США и создания Дирекции по реализации «Национального проекта» «Воздушный экспресс» и инфраструктурных объектов города Киева.

Об этом УНИАН сообщило Государственное агентство по инвестициям и управлению национальными проектами со ссылкой на председателя агентства Владислава КАСЬКИВА.

По его словам, в ближайшие дни будут приняты соответствующие решения правительства.

Как напоминают в агентстве, проект строительства железнодорожного пассажирского сообщения между Киевом и международным аэропортом «Борисполь» получил статус национального проекта в августе 2010 года на заседании Комитета по экономическим реформам. Строительство должно быть завершено к середине 2012 года. Управление проектом осуществляет Государственное агентство по инвестициям и управлению национальными проектами.

Напомним, в начале февраля 2011 г. гендиректор аэропорта Борис ШАХСУВАРОВ сообщил, что строительство железнодорожной ветки между аэропортом «Борисполь» и центром Киева откладывается. «Вопрос с повестки дня не снимается, но пока что откладывается», - отметил он.

По словам гендиректора «Борисполя», строительство отложено в связи с тем, что пока не решен вопрос госгарантий под кредит китайского банка на это строительство.

Как сообщал УНИАН, планируется, что китайские банки предоставят кредит в размере 1 млрд. долл., в частности, на строительство железнодорожной ветки, которая свяжет Киев и международный аэропорт «Борисполь».

Согласно подписанному 2 сентября 2010 г. в Китае в присутствии глав Украины и КНР соглашению, китайская сторона построит железнодорожную трассу аэроэкспресса длиной 30 км.

Генеральным подрядчиком проекта выступит компания China National Machinery Industry Complete Engineering Corporation (CMCEC). Строительство планируется начать в 2011 году и завершить через три года.

Справка УНИАН. Кабинет министров Украины распоряжением от 28 июля 2010 г. №1567-р определил организацию железнодорожного пассажирского сообщения г. Киев - международный аэропорт «Борисполь». Согласно распоряжению, реализация проекта запланирована на 2010-2012 годы, срок разработки ТЭО - до 1 декабря 2010 г.