«Укрзализныця» перевозит украинцев, которых эвакуировали из Ливии в Россию
18:48, 03 марта 2011Транспорт/Связь
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39 украинцев, которых эвакуировали из Ливии в Россию, уже уехали домой по железной дороге.
Как сообщает пресс-служба «Укрзализныци», еще 18 сегодня отправятся в путь.
Согласно сообщению, наших соотечественников вывезли из Ливии самолетами МЧС России, а к местам проживания доставляют поездами.
«Укрзализныця» предоставила транспорт, чтобы в Москве доставить людей к вокзалам, и обеспечивает их перевозки домой в Украину. Также организовано питание для эвакуированных граждан.
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