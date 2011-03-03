«Укрзализныця» перевозит украинцев, которых эвакуировали из Ливии в Россию

39 украинцев, которых эвакуировали из Ливии в Россию, уже уехали домой по железной дороге.

Как сообщает пресс-служба «Укрзализныци», еще 18 сегодня отправятся в путь.

Согласно сообщению, наших соотечественников вывезли из Ливии самолетами МЧС России, а к местам проживания доставляют поездами.

«Укрзализныця» предоставила транспорт, чтобы в Москве доставить людей к вокзалам, и обеспечивает их перевозки домой в Украину. Также организовано питание для эвакуированных граждан.